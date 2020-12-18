Мэр Новосибирска предложил спортсменам выступать под флагом СССР

Глава города также назвал решение суда несправедливым и политизированным.



«Принцип "спорт вне политики" так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена», - констатировал политик.



Он добавил, что Западу не удастся разрушить Россию и лишить граждан национальной гордости.



Между тем, депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что в проблемах российского спорта следует винить не Запад. По его словам, запрета на флаг России не было бы, если бы спортсмены не употребляли допинг, пишет RT.

