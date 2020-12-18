Мэр Новосибирска предложил спортсменам выступать под флагом СССР

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложить российским спортсменам использовать флаг СССР после запрета Спортивного арбитражного суда выступать под флагом России до конца 2022 года.

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Глава города также назвал решение суда несправедливым и политизированным.

«Принцип "спорт вне политики" так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена», - констатировал политик.

Он добавил, что Западу не удастся разрушить Россию и лишить граждан национальной гордости.

Между тем, депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что в проблемах российского спорта следует винить не Запад. По его словам, запрета на флаг России не было бы, если бы спортсмены не употребляли допинг, пишет RT.

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ФОТО: pixaby.com
ТЕГИ:Флаг РоссииСССР
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