Мельникова завоевала серебро ЧМ в Японии в вольных упражнениях
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Обладательницей золота стала японка Маи Мураками. Бронзовая медаль - в активе у американки Лин Вон. Ещё одна представительница России Владислава Уразова заняла в вольных упражнениях четвертое место. Напомним, ранее на мировом первенстве в Японии Мельникова стала первой в личном многоборье и третьей - в опорном прыжке. В рамках чемпионата мира по спортивной гимнастике разыгрываются 12 комплектов наград. Соревнования завершатся в это воскресенье, 24 октября.
А ранее на Олимпийских играх в Токио женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования.
На состязаниях в Токио Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, обойдя своих соперниц их США и Великобритании.
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