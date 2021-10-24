Мельникова завоевала серебро ЧМ в Японии в вольных упражнениях

А ранее на Олимпийских играх в Токио женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования.

На состязаниях в Токио Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, обойдя своих соперниц их США и Великобритании.

