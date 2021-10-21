Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира по спортивной гимнастике в личном многоборье, сообщает ТАСС.
На турнире в японском Китакюсю российская спортсменка набрала 56,632 балла. Серебряная и бронзовая медали достались гимнасткам из США Лин Вонг и Кайле ди Челло, которые набрали 56,340 и 54,566 балла, соответственно.
Отметим, что на четвёртом месте в итоговом протоколе ещё одна россиянка - Владислава Уразова набрала 53,598 балла.
Ранее Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает RT.
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