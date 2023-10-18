Авербух заявил, что проект «Ледниковый период» заморозили

«У "Ледникового периода" и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо [генеральному директору Первого канала] Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания», — поделился Авербух.

Спортсмен указал, что в России проходит множество внутренних соревнований по фигурному катанию, и важно показывать эти турниры, «чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей». По словам Авербуха, показ состязаний может поднять мотивацию российских фигуристов, несправедливо отстраненных от международных соревнований. Собеседник издания допустил, что в дальнейшем «Ледниковый период» вновь вернется в эфир.

«В любом случае все решения принимаются руководством Первого канала и Константином Эрнстом лично. Если поступит предложение возобновить этот проект, мы с радостью его примем», — отметил Авербух.

По словам спортсмена, у него большие планы на новые проекты. Так, в этом году Первый канал покажет гала-шоу к 50-летию Авербуха, которое пройдет 17 декабря на московской «ВТБ Арене».

