Авербух заявил, что проект «Ледниковый период» заморозили
Руководство Первого канала решило поставить на паузу шоу «Ледниковый период» и сфокусироваться на показе спортивных событий по фигурному катанию. Об этом рассказал режиссер-постановщик ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru».
«У "Ледникового периода" и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо [генеральному директору Первого канала] Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания», — поделился Авербух.
Спортсмен указал, что в России проходит множество внутренних соревнований по фигурному катанию, и важно показывать эти турниры, «чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей». По словам Авербуха, показ состязаний может поднять мотивацию российских фигуристов, несправедливо отстраненных от международных соревнований. Собеседник издания допустил, что в дальнейшем «Ледниковый период» вновь вернется в эфир.
«В любом случае все решения принимаются руководством Первого канала и Константином Эрнстом лично. Если поступит предложение возобновить этот проект, мы с радостью его примем», — отметил Авербух.
По словам спортсмена, у него большие планы на новые проекты. Так, в этом году Первый канал покажет гала-шоу к 50-летию Авербуха, которое пройдет 17 декабря на московской «ВТБ Арене».
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