Медведев вышел в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале спортсмен обыграл 9-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Медведева.

В дальнейшем теннисист поборется за выход в финал с Карлосом Алькарасом из Испании либо с Александром Зверевым из Германии.

На данный момент Медведев остается единственным представителем России в мужском одиночном разряде чемпионата. В женском разряде участие в Australian Open продолжает россиянка Анна Калинская, которой предстоит встретиться в четвертьфинале с соперницей из Китая Синвэнь Жэн.

