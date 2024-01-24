Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 (Australian Open).
В четвертьфинале спортсмен обыграл 9-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача. Встреча продолжалась 3 часа 59 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Медведева.
В дальнейшем теннисист поборется за выход в финал с Карлосом Алькарасом из Испании либо с Александром Зверевым из Германии.
На данный момент Медведев остается единственным представителем России в мужском одиночном разряде чемпионата. В женском разряде участие в Australian Open продолжает россиянка Анна Калинская, которой предстоит встретиться в четвертьфинале с соперницей из Китая Синвэнь Жэн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru