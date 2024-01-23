Андрей Рублев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл матч 1/4 финала и вылетел с Открытого чемпионата Австралии 2024 (Australian Open).
Россиянин, занимающий пятое место в мировом рейтинге, в игре за путёвку в полуфинал турнира проиграл Яннику Синнеру. Встреча, продлившаяся два часа и 39 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6 в пользу итальянца.
Стоит отметить, что Рублёв уже в третий раз не смог выйти в полуфинал Australian Open. Также это уже 10-й проигранный четвертьфинал в турнирах Большого шлема в карьере россиянина.
Что касается Синнера, то в 1/2 финала он встретится с Новаком Джоковичем из Сербии.
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге турнира Australian Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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