Андрей Рублев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Россиянин, занимающий пятое место в мировом рейтинге, в игре за путёвку в полуфинал турнира проиграл Яннику Синнеру. Встреча, продлившаяся два часа и 39 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6 в пользу итальянца.

Стоит отметить, что Рублёв уже в третий раз не смог выйти в полуфинал Australian Open. Также это уже 10-й проигранный четвертьфинал в турнирах Большого шлема в карьере россиянина.

Что касается Синнера, то в 1/2 финала он встретится с Новаком Джоковичем из Сербии.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге турнира Australian Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

