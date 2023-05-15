Медведев вышел в четвертый круг турнира «Мастерс» в Риме
15 мая 202323:55
Россиянин Даниил Медведев в матче третьего круга турнира «Мастерс» в Риме одержал победу над испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Российский теннисист победил со счетом 3:6, 6:1, 6:3.
За выход в четвертьфинал Медведев сразится с победителем матча между Александром Зверевым из Германии и американцем Джеффри Вулфом. Призовой фонд «Мастерс» в Риме превышает 7,7 миллиона евро.
Медведев занимает третье место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru