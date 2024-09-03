Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open.

Медведев пробился во второй круг US Open

В четвертом круге он победил Нуну Боржеш из Португалии. Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:1, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Янник Синнер — Томми Пол.

Матч Медведева на US Open приостановили из-за пожарной тревоги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Большой ТеннисСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры