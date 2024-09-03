Медведев вышел в четвертьфинал US Open
3 сентября 202400:32
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open.
В четвертом круге он победил Нуну Боржеш из Португалии. Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:1, 6:3.
Следующим соперником Медведева будет победитель пары Янник Синнер — Томми Пол.
Матч Медведева на US Open приостановили из-за пожарной тревоги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru