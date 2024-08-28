Медведев пробился во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата США по теннису US Open в Нью-Йорке, сообщает «РЕН ТВ».

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Он одержал победу над спортсменом Душаном Лайовичем из Сербии со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Во втором круге российский спортсмен сыграет с победителем пары Фабиан Марожан – Хамад Медьедович.

Ранее Медведев вылетел с Олимпиады-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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