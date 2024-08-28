Медведев пробился во второй круг US Open
28 августа 202406:02
Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата США по теннису US Open в Нью-Йорке, сообщает «РЕН ТВ».
Он одержал победу над спортсменом Душаном Лайовичем из Сербии со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.
Во втором круге российский спортсмен сыграет с победителем пары Фабиан Марожан – Хамад Медьедович.
Ранее Медведев вылетел с Олимпиады-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru