Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона

Это произошло после того, как его соперник Григор Димитров из Болгарии снялся с матча из-за травмы. Встреча состоялась 7 июля, однако была остановлена в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева. После подачи Димитров неудачно наступил на ногу и решил отказаться от дальнейшей игры.

Ранее Медведев, занимающий в мировом рейтинге пятое место, вышел в третий круг Уимблдона-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

