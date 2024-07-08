Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона
8 июля 202406:02
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Уимблдон, сообщают «Известия».
Это произошло после того, как его соперник Григор Димитров из Болгарии снялся с матча из-за травмы. Встреча состоялась 7 июля, однако была остановлена в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева. После подачи Димитров неудачно наступил на ногу и решил отказаться от дальнейшей игры.
Ранее Медведев, занимающий в мировом рейтинге пятое место, вышел в третий круг Уимблдона-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru