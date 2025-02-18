Медведев выиграл российское дерби в первом круге турнира ATP-500 в Дохе
18 февраля 202519:38
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).
В первом раунде любителей тенниса ждало российское дерби. Медведев, занимающий шестое место в мировом рейтинге, встречался с соотечественником, 21-й ракеткой мира Кареном Хачановым.
Матч продлился два часа и 33 минуты. Победителем стал Медведев, обыгравший Хачанова со счётом 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).
Ранее Медведев проиграл сербскому теннисисту Хамаде Меджедовичу в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс разработает меры против разлива мазута в Керченском проливе
- Медведев выиграл российское дерби в первом круге турнира ATP-500 в Дохе
- «Снятия санкций мало»: Горелкин назвал условия для возобновления работы YouTube в РФ
- Путин поручил максимально быстро убрать мазут со дна Черного моря
- Канада выступила против возвращения России в «Большую семерку»
- РЖД будут списывать баллы за правонарушения в поездах
- Путин поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области по 65 тысяч рублей
- Певица Бьянка подала в суд на лейбл Koala Music
- Китайский мультфильм «Нэчжа 2» стал самым кассовым в истории
- Россия и США не обсуждали снятие санкций
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru