Медведев выиграл российское дерби в первом круге турнира ATP-500 в Дохе

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).

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В первом раунде любителей тенниса ждало российское дерби. Медведев, занимающий шестое место в мировом рейтинге, встречался с соотечественником, 21-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Матч продлился два часа и 33 минуты. Победителем стал Медведев, обыгравший Хачанова со счётом 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).

Ранее Медведев проиграл сербскому теннисисту Хамаде Меджедовичу в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе, пишут «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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