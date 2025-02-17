Россиянка Екатерина Александрова стала пятой ракеткой мира
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый мировой рейтинг спортсменок, согласно которому россиянка Екатерина Александрова поднялась с девятой позиции на пятую.
Первой ракеткой мира является Мэдисон Киз (США). Также в ТОП-5 вошли Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Швёнтек (Польша) и Аманда Анисимова (США).
Из россиянок в ТОП-30 также присутствуют Дарья Касаткина (17 место), Полина Кудерметова (20), Мирра Андреева (21), Диана Шнайдер (22), Анастасия Павлюченкова (24), Анастасия Потапова (25) и Вероника Кудерметова (29).
Ранее российские теннисистки Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал парного турнира в Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru