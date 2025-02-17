Россиянка Екатерина Александрова стала пятой ракеткой мира

Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине Обломки БПЛА найдены на территории Краснодара после ночного налета Bloomberg узнал детали сделки о военных базах РФ в Сирии Бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю подорожали в среднем на 19 копеек Более 40 фильмов покажут на киномарафоне фестиваля Arctic open