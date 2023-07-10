Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Его соперником был чешский спортсмен Иржи Лехечка. Он снялся с матча при счете 6:4 6:2 в пользу Медведева.

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Таким образом, Медведев принимал участие во всех четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема».

Следующим соперником теннисиста будет победитель пары Циципас - Юбенкс.

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ФОТО: РИА Новости
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