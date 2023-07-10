Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона
10 июля 202316:53
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Его соперником был чешский спортсмен Иржи Лехечка. Он снялся с матча при счете 6:4 6:2 в пользу Медведева.
Таким образом, Медведев принимал участие во всех четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема».
Следующим соперником теннисиста будет победитель пары Циципас - Юбенкс.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru