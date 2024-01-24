Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open
24 января 202419:11
Последним соперником российского теннисиста Даниила Медведева на пути к финалу Australian Open станет немец Александр Зверев.
Встреча пройдет 26 января в четыре утра по московскому времени.
Зверев ранее обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Ранее теннисистка Пивоварова назвала Медведева фаворитом полуфинала Australian Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru