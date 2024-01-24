Калинская проиграла Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open
24 января 202414:00
Российская теннисистка Анна Калинская уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open.
Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут. 75-я ракетка мира Калинская проиграла в трех сетах со счетом 6:7, 6:3, 6:1.
15-я ракетка Циньвэн впервые добралась до полуфинала мэйджора, для Калинской это первый в карьере четвертьфинал серии «Большого шлема».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru