Медведев стартовал с победы на турнире в Роттердаме

Результат матча - 4:6, 6:2, 6:2. Россиянин выступает на турнире под шестым номером посева. Во втором круге он встретится с победителем матча между Кентеном Алисом из Франции и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.

Ранее российский игрок Карен Хачанов переместился на третью строчку чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии.

