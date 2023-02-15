Медведев стартовал с победы на турнире в Роттердаме
Российский теннисист Даниил Медведев победил Алехандро Давидович-Фокину из Испании в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Роттердаме.
Результат матча - 4:6, 6:2, 6:2. Россиянин выступает на турнире под шестым номером посева. Во втором круге он встретится с победителем матча между Кентеном Алисом из Франции и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.
Ранее российский игрок Карен Хачанов переместился на третью строчку чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии.
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