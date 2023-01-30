Хачанов стал третьей ракеткой мира в чемпионской гонке ATP

Российский игрок Карен Хачанов переместился на третью строчку чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Аustralian Open). 26-леитнй россиянин дошел до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграл 24-леитнему греческому теннисисту Стефаносу Циципасу.

Грек сумел выполнить 18 подач навылет, против 10 у Хачанова. Итоговый счёт встречи 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Как отмечал Telegram-канал «Радиоточка НСН», соперники провели на корте 3 часа 21 минуту.

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Лидер рейтинга — сербский теннисист Новак Джокович, который в 10 раз в своей спортивной карьере стал победителем Australian Open. Россиянин Андрей Рублев идёт 10-ы, экс-первая ракета мира Даниил Медведев - 29.

В основном рейтинге ATP, который основывается на результатах теннисистов за последние 52 недели, Хачанов занимает 13 строчку, Рублев 5, Медведев - 12.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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