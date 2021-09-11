Российский теннисист Медведев вышел в финал US-Open
11 сентября 202100:59
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US-Open, обыграв в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима.
Счет встречи составил 6:4, 7:5, 6:2. Матч продлился 2 часа 3 минуты.
В финале Медведев встретится победителем другого полуфинала: Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия).
Чемпионат проходит в Нью-Йорке, завершится 12 сентября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru