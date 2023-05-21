Медведев стал победителем теннисного турнира «Мастерс» в Риме
21 мая 202320:43
Россиянин Даниил Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне и стал победителем серии «Мастерс» в Риме.
В финале турнира россиянин обыграл датчанина со счетом 7:5, 7:5. Встреча длилась 1 час и 42 минуты.
Призовой фонд турнира составляет 7,7 миллиона евро.
Медведев ранее стал лидером в лайв-рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин: с 1 июня бойцов ЧВК «Вагнер» на передовой не будет
- Медведев стал победителем теннисного турнира «Мастерс» в Риме
- В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву «Северных потоков»
- «Джокер ДНР»: Залужный не сможет исполнять обязанности главкома ВСУ
- Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы
- Медведев прибыл на переговоры с руководством Вьетнама
- В Европарламенте назвали сроки вступления Молдавии в ЕС
- The Hill: Запад хочет скорейшего мирного урегулирования на Украине
- «Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА в столичном дерби
- Прилепин начал проходить реабилитацию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru