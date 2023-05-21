Медведев стал победителем теннисного турнира «Мастерс» в Риме

Россиянин Даниил Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне и стал победителем серии «Мастерс» в Риме.

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В финале турнира россиянин обыграл датчанина со счетом 7:5, 7:5. Встреча длилась 1 час и 42 минуты.

Призовой фонд турнира составляет 7,7 миллиона евро.

Медведев ранее стал лидером в лайв-рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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