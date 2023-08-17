Медведев проиграл Звереву в третьем круге «Мастерса» в США

Первая ракетка России Даниил Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву в матче третьего круга теннисного турнира «Мастерс» в американском Цинциннати.

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Встреча продолжалась два часа и 32 минуты. Медведев проиграл Звереву со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

В следующем круге теннисист из Германии сразится с победителем матча между французом Адрианом Маннарио и американцем Маккензи Макдональдом.

Во втором круге Медведев обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 6:2.

Правоохранительные органы Чехии ранее разрешили российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку выступить на турнире «Челленджер» в Либерце, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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