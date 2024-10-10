Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

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В четвертьфинальном матче, которой продлился час и 23 минуты, россиянин уступил представителю Италии Яннику Синнеру со счётом 0:2 (1:6, 4:6).

В полуфинале итальянцу предстоит сразиться с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Томаш Махач (Чехия).

Ранее российская теннисистка Эрика Андреева обыграла свою младшую сестру Мирру в рамках второго круга турнира WTA в китайском Ухане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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