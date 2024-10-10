Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
10 октября 202413:11
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).
В четвертьфинальном матче, которой продлился час и 23 минуты, россиянин уступил представителю Италии Яннику Синнеру со счётом 0:2 (1:6, 4:6).
В полуфинале итальянцу предстоит сразиться с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Томаш Махач (Чехия).
Ранее российская теннисистка Эрика Андреева обыграла свою младшую сестру Мирру в рамках второго круга турнира WTA в китайском Ухане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru