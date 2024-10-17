Медведев проиграл Синнеру на турнире «Шлем шести королей»
17 октября 202405:01
Российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру из Италии.
Это произошло в стартовом матче выставочного турнира «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.
Российский теннисист в третий раз уступил Синнеру за два месяца.
В полуфинале Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Ранее Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru