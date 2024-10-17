Медведев проиграл Синнеру на турнире «Шлем шести королей»

Российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру из Италии.

Это произошло в стартовом матче выставочного турнира «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.

Российский теннисист в третий раз уступил Синнеру за два месяца.

В полуфинале Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Ранее Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

