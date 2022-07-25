Медведев побил рекорд Сафина по числу недель во главе рейтинга ATP
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев более девяти недель возглавляет рейтинг Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP); таким образом, спортсмен побил рекорд двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина.
В понедельник, 25 июля, Медведев начал десятую неделю на первой строчке рейтинга ATP, это рекорд России в мужском одиночном разряде. Сафин возглавлял список лучших теннисистов в 2000 и 2001 году на протяжении девяти недель, пишет Газета.ру.
Сейчас в топ-3 рейтинга ATP, помимо Медведева, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль, пишет RT.
Даниил Медведев стал первой ракеткой мира в начале 2022 года; 26-летний теннисист пробыл лидером рейтинга три недели и уступил первую строчку 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.
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