Медведев побил рекорд Сафина по числу недель во главе рейтинга ATP

В понедельник, 25 июля, Медведев начал десятую неделю на первой строчке рейтинга ATP, это рекорд России в мужском одиночном разряде. Сафин возглавлял список лучших теннисистов в 2000 и 2001 году на протяжении девяти недель, пишет Газета.ру.

Сейчас в топ-3 рейтинга ATP, помимо Медведева, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль, пишет RT.

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира в начале 2022 года; 26-летний теннисист пробыл лидером рейтинга три недели и уступил первую строчку 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.



