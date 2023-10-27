Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Андрей Рублев с победы стартовал на турнире ATP-500 в Вене

Четвертьфинальный матч, который превратился в российское дерби, продлился два часа 17 минут. Медведев, занимающий третье место в мировом рейтинге, оказался сильнее 16-й ракетки мира Хачанова - 6:3, 3:6, 6:3.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Борн Гойо (Хорватия).

Россиянин Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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