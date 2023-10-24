Андрей Рублев с победы стартовал на турнире ATP-500 в Вене

Россиянин Андрей Рублём выиграл матч первого круга на проходящем в Вене (Австрия) хардовом турнире категории ATP-500.

Рублев проиграл в финале турнира «Мастерс» в Шанхае

Соперником пятой ракетки мира был занимающий в рейтинге 39-е место австралиец Алексеей Попырин. Встреча, которая продлилась один час и 38 минут завершилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Во втором круге Рублёв сыграет с 46-й ракеткой мира Маттео Арнальди из Италии.

Ранее сразу двое представителей России оказались в первой пятёрке обновлённого рейтинга АТР. Андрей Рублёв обосновался на пятой позиции, Даниил Медведев остался на третьей строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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