Андрей Рублев с победы стартовал на турнире ATP-500 в Вене

Соперником пятой ракетки мира был занимающий в рейтинге 39-е место австралиец Алексеей Попырин. Встреча, которая продлилась один час и 38 минут завершилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Во втором круге Рублёв сыграет с 46-й ракеткой мира Маттео Арнальди из Италии.

Ранее сразу двое представителей России оказались в первой пятёрке обновлённого рейтинга АТР. Андрей Рублёв обосновался на пятой позиции, Даниил Медведев остался на третьей строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

