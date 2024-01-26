Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
26 января 202416:05
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв в пяти сетах немецкого спортсмена Александра Зверева.
Медведев проигрывал 0:2 по сетам, но смог вырвать победу - 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.
Таким образом, российский спортсмен шестой раз вышел в финал «Большого шлема», из них половина - на Australian Open.
В заключительном матче турнира Медведеву будет противостоять итальянец Янник Синнер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru