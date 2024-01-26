Джокович уступил Синнеру в полуфинале Australian Open

Первая ракетка мира, десятикратный победитель турнира уступил сопернику, который занимает четвертое место в рейтинге планеты, в четырех партиях. Матч закончился со счетом 1:6, 2:6, 7:6, 3:6 в пользу Синнера.

Соперник Синнера по финалу Australian Open определится после игры между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее стало известно, что в финал турнира вышла белорусская теннисистка Арина Соболенко, напоминает RT.

