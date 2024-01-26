Джокович уступил Синнеру в полуфинале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Первая ракетка мира, десятикратный победитель турнира уступил сопернику, который занимает четвертое место в рейтинге планеты, в четырех партиях. Матч закончился со счетом 1:6, 2:6, 7:6, 3:6 в пользу Синнера.
Соперник Синнера по финалу Australian Open определится после игры между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым.
Ранее стало известно, что в финал турнира вышла белорусская теннисистка Арина Соболенко, напоминает RT.
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