Теннисист Медведев впервые с 2023 года покинул топ-10 рейтинга АТР
Россиянин Даниил Медведев покинул первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия списка размещена на сайте объединения.
Теннисист, который ранее занимал 8 место в рейтинге, опустился на 11 строчку списка. На счету Медведева 3290 очков. Россиянин выбыл из топ-10 АТР впервые с января 2023 года.
Лидером рейтинга ассоциации стал итальянец Янник Синнер, за ним следуют представители Германии и Испании Александр Зверев и Карлос Алькараз.
Ранее Даниилу Медведеву не удалось выйти в третий круг турнира ATP в Майами, он уступил испанцу Хауме Мунару, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru