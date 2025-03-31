Теннисист Медведев впервые с 2023 года покинул топ-10 рейтинга АТР

Россиянин Даниил Медведев покинул первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия списка размещена на сайте объединения.

Теннисист, который ранее занимал 8 место в рейтинге, опустился на 11 строчку списка. На счету Медведева 3290 очков. Россиянин выбыл из топ-10 АТР впервые с января 2023 года.

Лидером рейтинга ассоциации стал итальянец Янник Синнер, за ним следуют представители Германии и Испании Александр Зверев и Карлос Алькараз.

Ранее Даниилу Медведеву не удалось выйти в третий круг турнира ATP в Майами, он уступил испанцу Хауме Мунару, напоминает RT.

