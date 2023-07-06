Медведев не доиграл матч с французом Маннарино на Уимблдоне
Матч третьего круга турнира Уимблдон между россиянином Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино прервался из-за наступления темноты, передает ТАСС.
Россиянин выиграл первые два сета со счетом 6:3, 6:3. Матч перенесен на 7 июля.
27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 20 побед на соревнованиях под эгидой организации.
Маннарино занимает 35-е место в мировом рейтинге. 35-летний француз завоевал два титула под эгидой АТР.
Как сообщает «Радиоточка НСН», россиянки Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют друг с другом в третьем круге Уимблдона.
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