Экс-врач «Реала» заявила, что футболистов лечили по совету ChatGPT

Бывший диетолог футбольного клуба «Реал» Ициар Гонсалес раскритиковала медицинский штаб команды на фоне скандала с неправильным лечением Килиана Мбаппе.

В социальных сетях она обвинила бывших коллег в некомпетентности, нарциссизме и получении места в штабе благодаря связям, из-за чего игрокам наносится вред. Также Гонсалес заявила, что часть работы выполняется при помощи бесплатной версии ChatGPT, в частности, назначение добавок футболистам.

Гонсалес выразила надежду, что инцидент с нападающим станет поводом для найма более образованных и компетентных сотрудников.

Ранее сообщалось, что восстановление нападающего команды Килиана Мбаппе после полученного в ходе одного из матчей повреждения заняло больше времени из-за ошибки клубных врачей. Медики обследовали правое колено игрока вместо левого.

