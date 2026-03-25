Экс-врач «Реала» заявила, что футболистов лечили по совету ChatGPT
Бывший диетолог футбольного клуба «Реал» Ициар Гонсалес раскритиковала медицинский штаб команды на фоне скандала с неправильным лечением Килиана Мбаппе.
В социальных сетях она обвинила бывших коллег в некомпетентности, нарциссизме и получении места в штабе благодаря связям, из-за чего игрокам наносится вред. Также Гонсалес заявила, что часть работы выполняется при помощи бесплатной версии ChatGPT, в частности, назначение добавок футболистам.
Гонсалес выразила надежду, что инцидент с нападающим станет поводом для найма более образованных и компетентных сотрудников.
Ранее сообщалось, что восстановление нападающего команды Килиана Мбаппе после полученного в ходе одного из матчей повреждения заняло больше времени из-за ошибки клубных врачей. Медики обследовали правое колено игрока вместо левого.
О том, почему нельзя доверять искусственному интеллекту работу врача, в беседе с НСН рассказал президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.
- Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
- По пути Франции? Гранты для театров отказались считать «веревкой на шее»
- В деле пропавшей семьи Усольцевых появилась версия о нападении медведицы
- В театре Михалкова готовится премьера спектакля «Без свидетелей» с Ефремовым
- На ВСМ Москва — Петербург запустят сдвоенные поезда при нагрузке
- Глава Shell предупредил Европу о риске дефицита топлива
- Иран назвал условия мира и отказался от требований США
- Провальная операция: Почему Иран не пойдет на захват ОАЭ и Бахрейна
- В Госдуме исключили отказ россиян от наличных денег