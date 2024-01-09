Предложивший обязать учителей сдавать ГТО Вассерман признался, что слишком ленив

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что нормы ГТО должны сдавать не только школьники, но и педагоги.

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Кроме того, депутат планирует обсудить с коллегами из Госдумы вопрос сдачи норм ГТО для депутатов. Сам Вассерман признался, что «слишком ленив» для физкультуры. Он добавил, что «постарается» сдать нормативы ГТО, если будет принято решение обязать депутатов их сдавать.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать школьников сдавать нормы ГТО, напоминает «Радиоточка НСН». По его словам, этот комплекс ещё со времён СССР был основой правильного физического воспитания детей. А ещё помогал укрепить здоровье.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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