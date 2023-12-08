Ирина Винер: россиянам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж
8 декабря 202320:24
Российским спортсменам не стоит ехать на предстоящую Олимпиаду, которая летом 2024 года пройдет в столице Франции, передает ТАСС.
«Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы», - подчеркнула специалист.
По её словам, к тому же многие россияне уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду, в том числе и представительницы художественной гимнастики.
Ранее МОК пояснили, что допуск россиян к Олимпиаде-2024 обусловлен мнением большинства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru