Матыцин заявил о невозможности отмены паспорта болельщика на играх РПЛ

Чиновник отметил, что введение Fan ID не является попыткой «убить футбол». Решение направлено на обеспечение безопасности на стадионах, напомнил министр.

«Это указ президента, обратной дороги не будет», - подчеркнул он.

Закон о введении Fan ID вступил в силу в июне 2022 года. С весны 2023 года наличие паспорта болельщика стало обязательным при покупке билетов на матчи.

Ранее стало известно о разработке в России электронных паспортов спортсменов. Их планируется ввести в действие в 2027 году, сообщает «Радиоточка НСН».

