Матыцин заявил о невозможности отмены паспорта болельщика на играх РПЛ

Система допуска на футбольные матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) по паспорту болельщика (Fan ID) не будет отменена, заявил министр спорта Олег Матыцин. Его слова приводит РИА Новости.

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Чиновник отметил, что введение Fan ID не является попыткой «убить футбол». Решение направлено на обеспечение безопасности на стадионах, напомнил министр.

«Это указ президента, обратной дороги не будет», - подчеркнул он.

Закон о введении Fan ID вступил в силу в июне 2022 года. С весны 2023 года наличие паспорта болельщика стало обязательным при покупке билетов на матчи.

Ранее стало известно о разработке в России электронных паспортов спортсменов. Их планируется ввести в действие в 2027 году, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.fisu.net/
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