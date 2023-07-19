Матыцин: Российские спортсмены не подпишут декларации об осуждении СВО

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не намерены подписывать декларации с осуждением СВО ради участия в турнирах, сообщает РИА Новости.

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На заседании Госдумы он указал, что подобные требования являются «красной чертой».

«Есть красная черта - никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО... На таких условиях наши спортсмены принимать участие в турнирах не будут», - заключил министр.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать на турниры толь ко тех российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.fisu.net/
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