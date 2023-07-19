Матыцин: Российские спортсмены не подпишут декларации об осуждении СВО

На заседании Госдумы он указал, что подобные требования являются «красной чертой».

«Есть красная черта - никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО... На таких условиях наши спортсмены принимать участие в турнирах не будут», - заключил министр.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать на турниры толь ко тех российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

