Матыцин: Российские спортсмены не подпишут декларации об осуждении СВО
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не намерены подписывать декларации с осуждением СВО ради участия в турнирах, сообщает РИА Новости.
На заседании Госдумы он указал, что подобные требования являются «красной чертой».
«Есть красная черта - никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО... На таких условиях наши спортсмены принимать участие в турнирах не будут», - заключил министр.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать на турниры толь ко тех российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru