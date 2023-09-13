Матыцин: Спорт не может развиваться без взаимодействия с церковью

В ходе пленарного заседания на форуме «Вера и спорт» он отметил, что проходящие в Кузбассе первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского являются не только спортивным состязанием.

«Они являются в том числе и состязанием духа и укреплением духа через честное противоборство, и я уверен, что именно благодаря такому духовному насыщению мы увидим результаты и будем продолжать гордиться не только медалями... но и пониманием того, что эти результаты... достигнуты в понимании веры», - заключил министр.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсменам и тренерам, которым предлагают сменить спортивное гражданство, следует говорить о потерях, которые неизбежны в случае их согласия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

