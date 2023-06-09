Бах и Макрон обсудили вопрос допуска российских атлетов

Руководитель МОК поблагодарил Макрона за заявление на саммите G7 относительно автономии спорта и условий участия атлетов России и Белоруссии в международных стартах в соответствии с рекомендациями олимпийского комитета.

Отмечается, что решение об участии российских и белорусских спортсменов на ОИ 2024 года в Париже будет принято МОК «в надлежащее время», стороны будут продолжать сотрудничество в этом вопросе.

Ранее Бах заявил, что МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

