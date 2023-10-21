Матыцин предложил организовать часть Игр дружбы в Минске
Глава Минспорта РФ заявил об инициативе ведомства провести часть соревнований Игр дружбы в Минске. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегий профильных министерств России и Белоруссии на форуме «Россия - спортивная держава».
Всемирные игры дружбы стартуют в сентябре 2024 года. В России состязания примут Москва и Екатеринбург.
«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов - организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта», – цитирует Матыцина ТАСС.
По его словам, инициативу Минспорта РФ направят в кабмины и президентам двух стран.
Заместитель министра спорта Белоруссии Александр Барауля заверил, что «Белоруссия готова взять на себя роль соорганизатора».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году международных соревнований «Всемирные игры дружбы». Российский лидер поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению «Всемирных игр дружбы», которому предписано в двухмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матыцин предложил организовать часть Игр дружбы в Минске
- Гагин: ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта
- «Колючие» санкции. ЕС дошел до иголок и гвоздей в борьбе с Россией
- Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль
- Посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом
- «Узбекнефтегаз» начал продажи российского бензина Аи-100
- Крым продаст активы украинских олигархов на 1 млрд рублей
- Острова раздора. Передачу Курил Японии лоббировали иноагенты
- Россияне стали чаще пользоваться услугами частных мебельных мастерских
- Эксперт Быстров: В колбасе не должно быть крахмала, стабилизаторов и загустителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru