Матыцин предложил организовать часть Игр дружбы в Минске

Всемирные игры дружбы стартуют в сентябре 2024 года. В России состязания примут Москва и Екатеринбург.

«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов - организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта», – цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, инициативу Минспорта РФ направят в кабмины и президентам двух стран.

Заместитель министра спорта Белоруссии Александр Барауля заверил, что «Белоруссия готова взять на себя роль соорганизатора».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году международных соревнований «Всемирные игры дружбы». Российский лидер поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению «Всемирных игр дружбы», которому предписано в двухмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





