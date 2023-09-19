Матыцин: Около 180 россиян смогут поехать на Олимпиаду-2024
Около 180 спортсменов сборной России смогут поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, передает РИА Новости.
«Был проведен статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов. Но это максимальная цифра. Хотя с каждым днем ситуация меняется, но меняется наверное не в лучшую сторону», — поделился глава Минспорта.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов, не поддержавших специальную военную операцию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Атлеты при этом должны выступать в нейтральном статусе.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа следующего года, вопрос участия в ней спортсменов из РФ пока не решен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru