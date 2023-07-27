Матыцин: ещё сохраняется возможность участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024
По вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже ещё нет однозначного решения. Об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин, сообщает Telegram-канал Shot.
По его словам, летние Игры в столице Франции - это главное спортивное событие будущего года и в России продолжают надеяться на участие своих атлетов.
Министр также допустил, что в случае допуска россияне смогут выступать под национальным флагом.
Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал МОК организацией геронтократии и избранных наций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru