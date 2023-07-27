Матыцин: ещё сохраняется возможность участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024

По вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже ещё нет однозначного решения. Об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин, сообщает Telegram-канал Shot.

Глава МОК сделал новое заявление об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

По его словам, летние Игры в столице Франции - это главное спортивное событие будущего года и в России продолжают надеяться на участие своих атлетов.

Министр также допустил, что в случае допуска россияне смогут выступать под национальным флагом.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал МОК организацией геронтократии и избранных наций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.fisu.net/
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