Глава МОК сделал новое заявление об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что участие россиян в Олимпиаде 2024 года в Париже будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Глава МОК заявил о согласии Макрона на участие россиян в ОИ в нейтральном статусе

По словам функционера, национальные федерации соблюдают условия для участия нейтральных атлетов. Бах отметил, что МОК примет решение, опираясь на текущее положение, однако это не произойдет в октябре.

Отмечается, что соревнования состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах заявил, что не ждет проблем от властей Франции в связи с возможным участием атлетов из России в Олимпиаде 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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