Глава МОК сделал новое заявление об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

По словам функционера, национальные федерации соблюдают условия для участия нейтральных атлетов. Бах отметил, что МОК примет решение, опираясь на текущее положение, однако это не произойдет в октябре.

Отмечается, что соревнования состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах заявил, что не ждет проблем от властей Франции в связи с возможным участием атлетов из России в Олимпиаде 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

