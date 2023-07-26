Глава МОК сделал новое заявление об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что участие россиян в Олимпиаде 2024 года в Париже будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам функционера, национальные федерации соблюдают условия для участия нейтральных атлетов. Бах отметил, что МОК примет решение, опираясь на текущее положение, однако это не произойдет в октябре.
Отмечается, что соревнования состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Бах заявил, что не ждет проблем от властей Франции в связи с возможным участием атлетов из России в Олимпиаде 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru