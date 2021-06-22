Матвиенко: Футбол в России надо менять
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посчитала, что футбольную политику в стране «надо в корне менять», сообщило ТАСС.
Ранее она призвала каждого губернатора ставить в числе приоритетов развитие детско-юношеского спорта в регионе. Матвиенко призвала строить новые футбольные поля и привлекать бизнес в футбольную сферу.
Спикер Совфеда высказалась о российском футболе на фоне поражения сборной России в матче с Данией на Евро-2020. Национальная сборная разгромно проиграла датчанам со счетом 1:4 и выбыла из соревнования.
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