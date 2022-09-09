Матчи седьмого тура АПЛ перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II
Матчи седьмого тура Английской премьер-лиги перенесены в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщает пресс-служба АПЛ.
В сообщении говорится, что все игры, которые должны были пройти 9 и 10 сентября будут отложены «в знак уважения к кончине её Королевского Величества».
«Информация о новых датах отложенных игр будет объявлена дополнительно», - добавили в пресс-службе.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни, сообщает RT. В этой связи в Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней.
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