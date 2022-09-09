Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав делегации России на похоронах Елизаветы II будет зависеть от протокола, сообщает РИА Новости.
По его словам, пока ничего не было объявлено и неизвестно, «будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах».
«Это же всё должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», - подчеркнул он.
Представитель Кремля также добавил, что вариант личного присутствия Владимира Путина на похоронах королевы «не рассматривается».
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни, сообщает RT. После её смерти королём стал принц Уэльский Чарльз, который будет править под именем Карл III, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- СК назвал стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка
- Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии
- Кабмин России возобновил запрет на вывоз семян рапса
- Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II
- ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
- Заммэра Ракова: в электронной медкарте детей старше 15 лет появился новый раздел «Мои данные»
- Песков сообщил о подготовке переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде
- Песков: Путин планирует проголосовать на выборах
- В бундестаге заявили, что Украина не сможет победить Россию в военном отношении
- ФСБ задержала в Выборге трех человек за попытку совершить теракт на объекте Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru