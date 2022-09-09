Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II

По его словам, пока ничего не было объявлено и неизвестно, «будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах».

«Это же всё должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», - подчеркнул он.

Представитель Кремля также добавил, что вариант личного присутствия Владимира Путина на похоронах королевы «не рассматривается».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни, сообщает RT. После её смерти королём стал принц Уэльский Чарльз, который будет править под именем Карл III, пишет «Свободная пресса».

