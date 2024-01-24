Матчи 21 тура РПЛ перенесут из-за выборов президента РФ

Отмечается, что предварительной датой для очередного тура чемпионата РФ по футболу было назначено 17 марта 2024 года. В этот же день пройдёт голосование на президентских выборах.

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», - указали в РПЛ.

Согласно предварительному календарю, одним из центральных матчей 21-го туре должно стать столичное дерби ЦСКА - «Спартак».

Ранее главный тренер футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль не будет покидать столичную команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

