Матчи 21 тура РПЛ перенесут из-за выборов президента РФ
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) решенило перенести матчи 21-го тура из-за проведения выборов президента России, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предварительной датой для очередного тура чемпионата РФ по футболу было назначено 17 марта 2024 года. В этот же день пройдёт голосование на президентских выборах.
«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», - указали в РПЛ.
Согласно предварительному календарю, одним из центральных матчей 21-го туре должно стать столичное дерби ЦСКА - «Спартак».
Ранее главный тренер футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль не будет покидать столичную команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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