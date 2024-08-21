«Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Сербии по футболу
21 августа 202416:22
Самые интересные игры чемпионата Сербии по футболу будут доступны на платформах «Матч ТВ». Об этом заявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.
По его словам, в России любят сербский футбол, и российские болельщики поддерживали сербские клубы, которые приезжали в страну на товарищеские матчи с клубами РПЛ.
«Мы показывали эти игры на «Матч ТВ», и видели большой интерес аудитории», - указал Тащин.
Ранее онлайн-кинотеатр Okko объявил о покупке прав на трансляцию матчей европейских кубков по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Сербии по футболу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru