«Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Сербии по футболу

По его словам, в России любят сербский футбол, и российские болельщики поддерживали сербские клубы, которые приезжали в страну на товарищеские матчи с клубами РПЛ.

«Мы показывали эти игры на «Матч ТВ», и видели большой интерес аудитории», - указал Тащин.

Ранее онлайн-кинотеатр Okko объявил о покупке прав на трансляцию матчей европейских кубков по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».