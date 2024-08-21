«Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Сербии по футболу

Самые интересные игры чемпионата Сербии по футболу будут доступны на платформах «Матч ТВ». Об этом заявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

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По его словам, в России любят сербский футбол, и российские болельщики поддерживали сербские клубы, которые приезжали в страну на товарищеские матчи с клубами РПЛ.

«Мы показывали эти игры на «Матч ТВ», и видели большой интерес аудитории», - указал Тащин.

Ранее онлайн-кинотеатр Okko объявил о покупке прав на трансляцию матчей европейских кубков по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТелевидениеСпортФутбол

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