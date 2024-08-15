Лучший арбитр УЕФА отказался от сотрудничества с РФС

Футбольный судья из Италии Даниэле Орсато подтвердил, что решил отказаться от сотрудничества с Российским футбольным союзом, сообщает IlNapolista. Он пояснил, что его хотели подключить к работе в качестве эксперта-арбитра с РФС в рамках большой технической группы.

По словам специалиста, он был очень «польщен приглашением», однако, учитывая текущую социально-политическую обстановку, Орсато решил отклонить предложение. Как передает «Газета.ru», он подчеркнул, что сделал это, исходя из этических принципов, которыми руководствуется, как на футбольном поле, так и вне его.