«Матч ТВ» отказался от трансляции матчей Бундеслиги

Действующий контракт на показ матчей чемпионата Германии действует до конца сезона 2024/25. По словам Тащина, продлевать его «Матч ТВ» не планирует.

«Мы... смотрим на две вещи: интерес аудитории и стоимость продукта. В случае с Бундеслигой, увы, мы видим, что одно не соответствует другому», - написал продюсер.

Он добавил, что стоимость прав на трансляции «не спешит уменьшаться».

Ранее Тащин заявил, что «Матч ТВ» перестал показывать матчи Английской премьер-лиги из-за санкций правительства Великобритании, сообщает RT.

