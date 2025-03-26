«Матч ТВ» отказался от трансляции матчей Бундеслиги

«Матч ТВ» отказался от трансляции матчей Бундеслиги. Об этом в своём Telegram-канале заявил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

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Действующий контракт на показ матчей чемпионата Германии действует до конца сезона 2024/25. По словам Тащина, продлевать его «Матч ТВ» не планирует.

«Мы... смотрим на две вещи: интерес аудитории и стоимость продукта. В случае с Бундеслигой, увы, мы видим, что одно не соответствует другому», - написал продюсер.

Он добавил, что стоимость прав на трансляции «не спешит уменьшаться».

Ранее Тащин заявил, что «Матч ТВ» перестал показывать матчи Английской премьер-лиги из-за санкций правительства Великобритании, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС/EPA
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