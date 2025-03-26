«Матч ТВ» отказался от трансляции матчей Бундеслиги
«Матч ТВ» отказался от трансляции матчей Бундеслиги. Об этом в своём Telegram-канале заявил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
Действующий контракт на показ матчей чемпионата Германии действует до конца сезона 2024/25. По словам Тащина, продлевать его «Матч ТВ» не планирует.
«Мы... смотрим на две вещи: интерес аудитории и стоимость продукта. В случае с Бундеслигой, увы, мы видим, что одно не соответствует другому», - написал продюсер.
Он добавил, что стоимость прав на трансляции «не спешит уменьшаться».
Ранее Тащин заявил, что «Матч ТВ» перестал показывать матчи Английской премьер-лиги из-за санкций правительства Великобритании, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте: Украина не вступит в НАТО по итогам мирных переговоров
- Эстония запретила гражданам России голосовать на муниципальных выборах
- Володин назвал главное преимущество России
- Кокорин заявил, что не намерен завершать карьеру в России
- СМИ: Европа отходит от идеи отправки войск на Украину
- В Петербурге 4 апреля откроется Фестиваль русскоязычных театров
- Путин: У России очень много друзей
- Мантуров: Желающие вернуться в РФ компании должны проявить инициативу
- «Матч ТВ» отказался от трансляции матчей Бундеслиги
- Глава Минпросвещения Кравцов поставил задачу поэтам и композиторам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru