«Матч ТВ» не покажет чемпионат Англии по футболу

При этом он допустил, что в случае изменения политической ситуации матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) могут начать показывать по ходу сезона.

Тащин также сообщил, что «Матч ТВ» готовится к показу матчей Чемпионата мира по футболу-2022 и Еврокубков.

