«Матч ТВ» не покажет чемпионат Англии по футболу
Российские телезрители не увидят трансляции Чемпионата Англии по футболу в сезоне 2022-23, сообщает «Матч ТВ».
«Из-за санкционного законодательства Великобритании "Матч ТВ" не покажет чемпионат сезона 2022-23, но договор не расторгнут. (…) На сегодняшний день расклад таков: сезон 2022-23 мы пропускаем», - сказал генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин «Ведомостям».
При этом он допустил, что в случае изменения политической ситуации матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) могут начать показывать по ходу сезона.
Тащин также сообщил, что «Матч ТВ» готовится к показу матчей Чемпионата мира по футболу-2022 и Еврокубков.
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