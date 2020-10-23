Матч ЦСКА с австрийским «Вольфсбергом» завершился вничью
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с австрийским клубом "Вольфсберг" в первом туре группового этапа турнира Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.
Матч проходил на гостевой арене. Как отмечает агентство, уже на пятой минуте нападающий ЦСКА Адольфо Гайч забил первый гол, однако "Вольфсберг" на 42-й минуте игры сумел нанести удар в ворота ЦСКА с пенальти. Гол принадлежал Михаэлю Линдлю.
В этом году ЦСКА стал единственным представителем РФ на Лиге Европы. Путевку в групповой этап клуб смог получить благодаря четвертому месту в чемпионате Российской Премьер-Лиги в предыдущем сезоне 2019-2020.
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