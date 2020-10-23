Матч ЦСКА с австрийским «Вольфсбергом» завершился вничью

Матч проходил на гостевой арене. Как отмечает агентство, уже на пятой минуте нападающий ЦСКА Адольфо Гайч забил первый гол, однако "Вольфсберг" на 42-й минуте игры сумел нанести удар в ворота ЦСКА с пенальти. Гол принадлежал Михаэлю Линдлю.

В этом году ЦСКА стал единственным представителем РФ на Лиге Европы. Путевку в групповой этап клуб смог получить благодаря четвертому месту в чемпионате Российской Премьер-Лиги в предыдущем сезоне 2019-2020.

