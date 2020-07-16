«Сочи» не сыграет с «Тамбовом» в РПЛ из-за коронавируса у девяти человек
Команда «Сочи» не выйдет на матч 29 тура футбольной российской премьер-лиги против «Тамбова», запланированный на сегодня. Как проинформировала пресс-служба РПЛ, тесты 9 представителей курортного клуба показали положительный результат на наличие коронавирусной инфекции.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что результата анализов стали известны только сегодня, когда соперники уже прилетели на выездную игру в Нижний Новгород. Сочинцы уведомили местное управление Роспотребнадзора и ждут дальнейших указаний.
Последний матч «Сочи» провел 11 июля против московского «Спартака», победив с минимальным счётом 1:0. Ранее в РПЛ не состоялись две игры из-за коронавируса - с участием «Оренбурга» против «Краснодара» и «Урала». Оба раза «Оренбургу» было засчитано техническое поражение.
Кроме того, был под угрозой отмены матч «Сочи» - «Ростов» из-за случаев в команде из Ростова-на-Дону. Игра в итоге состоялась, но на поле вышли молодые игроки из академии «Ростова», в итоге встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев.
В турнирной таблице «Сочи» пока находится на 12 месте с 33 очками, «Тамбов» в зоне вылета на 14-ым с 28 баллами. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза теперь также должен принять решение о техническом поражении «Сочи».
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